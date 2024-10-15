«Берут звезд с большой буквы»: Старшенбаум заступилась за Чеботину и Бузову после критики вокала

Актриса Анна Старшенбаум заступилась за Люсю Чеботину, Мари Краймбрери, Ольгу Бузову и Клаву Коку, которых критикуют блогеры и педагоги по вокалу. Звезда кино заявила в соцсетях, что эти певицы добились успеха в индустрии.

Она назвала Люсю Чеботину «талантливой и уникальной», а Бузову «потрясающе талантливым артистом».

«Меня прямо бомбит. Люди, которые своим трудом, усердием, расширением рамок сознания добились огромного успеха в индустрии», – поделилась мнением Анна.

Артистка сняла видео в поддержку звезд шоу-бизнеса и отметила, что постоянно сталкивается с «диванными критиками». Девушка недовольна тем, что «педагоги по вокалу» снимают ролики с критикой способностей исполнительниц.

«Берут звезд, действительно звезд с большой буквы и начинают разбирать их вокал, корчат лицо – как плохо мол они поют. Ну и кто здесь, я извиняюсь, дурак, а кто умный, как думаете?» – задалась вопросом знаменитость.

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