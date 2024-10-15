Певица Татьяна Плаксина, выступающая под псевдонимом Pacha Tati, несколько лет назад ворвалась в российский шоу-бизнес после примирения с матерью Любовью Успенской. Долгое время они находились в ссоре и выясняли отношения на телевизионных передачах. Но все обиды остались в прошлом, и сейчас они не только семья, но и творческий тандем. Татьяна выступает на концертах Успенской, посещает вместе с ней светские мероприятия и при этом стремится к самостоятельности в карьере. У артистки свой музыкальный стиль, у которого уже есть большое количество поклонников, и аудитория становится только больше. Однако в последнее время Pacha Tati все реже стала выходить на связь с фанатами, а затем и вовсе появилась шокирующая новость — Татьяна пропала.

Об исчезновении певицы сообщила ее мать Любовь Успенская. Она рассказывала, что вернулась с гастролей и не обнаружила дочь дома. Предполагалось, что Плаксину похитили и заставили дать интервью с целью дискредитации «королевы шансона». И только спустя почти сутки после публикации новостей Татьяна нашлась в Израиле.

Всего за пару дней до пропажи артистка общалась с порталом «Страсти» и делилась своими карьерными планами. В интервью она рассказала, остались ли у нее зависть к матери и обиды на отца и, конечно, ждать ли в скором времени Успенской внуков.

— Татьяна, активно следим за вашими социальными сетями и заметили, что вы давно не делились своими творческими планами. Расскажите, над чем сейчас работаете? Возможно, стоит ждать какие-то громкие премьеры?

— Я записываю свой альбом, пишу картины. В принципе, все идет по плану, и к концу года уже ждите релиз моего альбома.

— Вы же не всегда хотели быть артисткой как мама. Сейчас появляются мысли завершить карьеру и попробовать себя еще в чем-то? Не разочаровались в шоу-бизнесе?

— Нет, вы знаете, чем больше я нахожусь в шоу-бизнесе, тем больше мне нравится, я понимаю, что и не могла бы заниматься никакой другой деятельностью. Я безумно благодарна своей матери, что она меня втянула во все это. Поначалу мне было страшно, непривычно, как-то я себя чувствовала неуверенно, но со временем я просто ощутила, как расцветаю, когда оказываюсь на сцене.

— У вас довольно стремительно растет аудитория, но, когда есть поклонники — есть и хейтеры. Как относитесь к критике? Задевает ли она вас?

— Раньше задевала, но сейчас у меня, видимо, выработался какой-то иммунитет. Что касается критики — просто ничего не чувствую. Ну, невозможно же всем нравиться.

— Есть ведь хейтеры и среди звезд. Анастасия Волочкова вот недавно нелестно высказалась о вас. Как вы отреагировали, когда увидели новости? Обиделись ли на балерину?

— Я даже не знаю, что она конкретно сказала. Мне кто-то передал, что она что-то обо мне сказала, и я даже не поинтересовалась, что именно.

— Но вы же здесь знакомы лично?

— Просто встречались на мероприятиях. Не называем себя друзьями. Это в принципе просто было недоразумение со стороны Анастасии. Я никаких обид не затаила и прекрасно понимаю, что может случиться с каждым. Я прекрасно отношусь к Анастасии, она великолепный человек, поэтому у нас все отлично.

— Есть ли у вас друзья в шоу-бизнесе? Кого можете назвать подругой/другом?

— Наверное, кто сразу приходит на ум — Глюкоза. По сути, я мало тусуюсь в шоу-бизнесе. Большую часть времени просто провожу дома.