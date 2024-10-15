«Когда говорят „дочь Любови Успенской“ — задевает»: Татьяна Плаксина о шоу-бизнесе, отношениях с матерью и личной жизни
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Певица Татьяна Плаксина, выступающая под псевдонимом Pacha Tati, несколько лет назад ворвалась в российский шоу-бизнес после примирения с матерью Любовью Успенской. Долгое время они находились в ссоре и выясняли отношения на телевизионных передачах. Но все обиды остались в прошлом, и сейчас они не только семья, но и творческий тандем. Татьяна выступает на концертах Успенской, посещает вместе с ней светские мероприятия и при этом стремится к самостоятельности в карьере. У артистки свой музыкальный стиль, у которого уже есть большое количество поклонников, и аудитория становится только больше. Однако в последнее время Pacha Tati все реже стала выходить на связь с фанатами, а затем и вовсе появилась шокирующая новость — Татьяна пропала.
Об исчезновении певицы сообщила ее мать Любовь Успенская. Она рассказывала, что вернулась с гастролей и не обнаружила дочь дома. Предполагалось, что Плаксину похитили и заставили дать интервью с целью дискредитации «королевы шансона». И только спустя почти сутки после публикации новостей Татьяна нашлась в Израиле.
Всего за пару дней до пропажи артистка общалась с порталом «Страсти» и делилась своими карьерными планами. В интервью она рассказала, остались ли у нее зависть к матери и обиды на отца и, конечно, ждать ли в скором времени Успенской внуков.
— Татьяна, активно следим за вашими социальными сетями и заметили, что вы давно не делились своими творческими планами. Расскажите, над чем сейчас работаете? Возможно, стоит ждать какие-то громкие премьеры?
— Я записываю свой альбом, пишу картины. В принципе, все идет по плану, и к концу года уже ждите релиз моего альбома.
— Вы же не всегда хотели быть артисткой как мама. Сейчас появляются мысли завершить карьеру и попробовать себя еще в чем-то? Не разочаровались в шоу-бизнесе?
— Нет, вы знаете, чем больше я нахожусь в шоу-бизнесе, тем больше мне нравится, я понимаю, что и не могла бы заниматься никакой другой деятельностью. Я безумно благодарна своей матери, что она меня втянула во все это. Поначалу мне было страшно, непривычно, как-то я себя чувствовала неуверенно, но со временем я просто ощутила, как расцветаю, когда оказываюсь на сцене.
— У вас довольно стремительно растет аудитория, но, когда есть поклонники — есть и хейтеры. Как относитесь к критике? Задевает ли она вас?
— Раньше задевала, но сейчас у меня, видимо, выработался какой-то иммунитет. Что касается критики — просто ничего не чувствую. Ну, невозможно же всем нравиться.
— Есть ведь хейтеры и среди звезд. Анастасия Волочкова вот недавно нелестно высказалась о вас. Как вы отреагировали, когда увидели новости? Обиделись ли на балерину?
— Я даже не знаю, что она конкретно сказала. Мне кто-то передал, что она что-то обо мне сказала, и я даже не поинтересовалась, что именно.
— Но вы же здесь знакомы лично?
— Просто встречались на мероприятиях. Не называем себя друзьями. Это в принципе просто было недоразумение со стороны Анастасии. Я никаких обид не затаила и прекрасно понимаю, что может случиться с каждым. Я прекрасно отношусь к Анастасии, она великолепный человек, поэтому у нас все отлично.
— Есть ли у вас друзья в шоу-бизнесе? Кого можете назвать подругой/другом?
— Наверное, кто сразу приходит на ум — Глюкоза. По сути, я мало тусуюсь в шоу-бизнесе. Большую часть времени просто провожу дома.
— Не могу не сказать, что вы сейчас отлично выглядите. В том числе вы не скрывали, что делали пластические операции. Расскажите, собираетесь ли вы в ближайшем будущем еще что-то поменять в себе? Возможно, что-то не кардинальное, а просто сменить цвет волос?
— Что касается лица, я не делала никаких пластических операций. Про другие части тела вы можете сами догадаться. В будущем я планирую просто поддерживать свое лицо качественной косметологией. Если придется когда-нибудь что-то резать, пойду и на это. Но мне кажется, сейчас косметология настолько развита, что, если рано начинаешь, можешь просто всю жизнь поддерживать форму, не переходя к более экстремальным методам.
Я бы никогда не хотела менять свой цвет волос, потому что он мне безумно нравится. Он еще красиво выгорает на солнце, поэтому этот цвет будет всегда. Да, малоизвестный факт, что я никогда в жизни не красила волосы, я даже их феном не сушу.
— Сейчас есть тренд, когда дети повторяют культовые образы своих родителей. А вы одалживаете вещи у Любови Успенской? Возможно, у вас есть какие-то общие вещи, которые вы обе носите? Или у вас совсем разные вкусы?
— Я постоянно копаюсь в мамином гардеробе. Он такой огромный, великолепный. Я постоянно там нахожу вещички. Мама особо у меня не копается. Мне кажется, ей уже не нужен чей-то гардероб. А вот мне иногда приходится. Нам повезло очень, что у нас одинаковые фигуры, одинаковый размер одежды, ну и великолепные формы.
— Нередко вас называют именно «дочь Любови Успенской». Обижает ли вас это?
— Когда говорят «дочь Любови Успенской» — это немного задевает, потому что каждый человек — не просто дочь и не просто сын. И хотелось бы просто быть человеком со своими ценностями. Вот этот эпитет «дочь Любы Успенской» немного забирает человечность.
— Сейчас вы выступаете в основном с мамой на сцене. А хотите ли большой сольник или вам комфортно выступать вместе?
— Я стремлюсь к большим сольникам. Практикуюсь у мамы, но это как некая школа, а дальше, конечно, я хочу большие сольные выступления.
— Вы как-то признавались, что годами завидовали матери. Как вам удалось справиться с этим? Как пережили кризис и смогли обрести гармонию в отношениях?
— Все проходит со временем, и с годами меняется отношение. Когда я была подростком, то завидовала маме, потому что у нее был свой путь, своя стезя, своя ниша, где она себя нашла. А я не могла себя нигде найти, поэтому очень страдала от этого и испытывала зависть. Когда у тебя нет чего-то, что есть у другого, то зависть — это естественное чувство. И оно проходит, когда ты сам обретаешь это в своей жизни.
— Татьяна, недавно в новостях появилась новость о вашей травме головы. Как все произошло и как вы чувствуете себя сейчас? Нет ли никаких серьезных последствий?
— Ой, спасибо, серьезных последствий, слава богу, нет. Травма действительно была весомая, но без последствий оказалось. Я обрела семь швов, голова побаливала и опухла. Ну, в целом, ничего такого страшного, просто легкий испуг и неприятность.
— Вы долгое время прожили за границей. Сейчас не думаете о том, чтобы уехать из России?
— Нет, мне комфортно в России. Здесь моя публика, мой воздух, мой колорит. Я никуда не собираюсь.
— Вы делились, что не общаетесь со своим отцом. Изменилось ли это?
— На данном этапе мы не общаемся. Все, что могу сказать.
— Любовь Успенская признавалась, что у нее не сложилась личная жизнь, и она страдала от абьюза. А часто дочери повторяют судьбу матерей. Как-то тяготит вас это? Возможно, это причина, по которой все еще нет подходящего жениха?
— Мне кажется, я просто еще не встретила своего человека. Я это не отношу к какому-то дефекту, у каждого свои часы, у всех это происходит в разное время. Я чувствую просто, что мой человек еще не пришел ко мне. Вот. И никак я не ассоциирую это ни с каким абьюзом.
— А кандидаты вообще есть? Предложения руки и сердца делают? Возможно, у вас уже есть коллекция помолвочных колец.
— Не так далеко заходят отношения, но, конечно, приятные моменты есть с противоположным полом.
— Будет ли проблемой, если жених понравится вам, но не придется по душе маме? Если она скажет «нет» — сможете быть с мужчиной, которого она не примет?
— Знаете, мне кажется, это странно, когда родитель не принимает выбор ребенка, потому что, если человек адекватный, любящий, честный, то почему родитель должен быть против? Это очень странно, если человек хорошо относится к твоему ребенку и нет никаких проблем страшных, то почему должен не нравиться человек, поэтому я бы так сказала.
— Любовь Залмановна уже практически требует от вас внуков. Как вы к этому относитесь? Сами готовы к материнству? Сколько детей хотите?
— Я хочу столько детей, сколько мне уготовано свыше, но пока что мне еще нужно подумать немножко о карьере, и дети — это не совсем сейчас.
— Наш портал называется «Страсти», и мы всегда спрашиваем в интервью — что является вашей страстью?
— Ой, наверное, еда. Люблю поесть. Моя страсть — это еда, потом музыка, искусство, живопись, поэзия, природа и животные.