«Сделала серьезные процедуры»: Ирина Безрукова перечислила перенесенные пластические операции
57-летняя Ирина Безрукова показала свое фото с учетом «всех» пластических операций.
Фото: Starface.ru
Ирина Безрукова и Екатерина Климова считаются главными красавицами отечественного кино. В своем возрасте актрисы прекрасно выглядят и способны дать фору любой молоденькой девушке. Многие пользователи Сети убеждены: знаменитости злоупотребляют посещением пластического хирурга ради вечной красоты. В личном блоге Безрукова откровенно высказалась на эту дискуссионную тему.
Ирина не отрицает: когда-то она действительно колола себе ботокс в лицо, однако подобное увлечение уже в прошлом. Теперь актриса делает только те процедуры, которые направлены на сохранение молодости.
«Иногда встречаю комментарии в социальных сетях, что выгляжу я так хорошо только потому, что это — результат косметических операций. Теперь подобные манипуляции в прошлом, и все мои процедуры направлены не на серьезные изменения во внешности», — высказалась Безрукова.
К слову, экс-супруга известного актера решила пофантазировать и показала, как бы она выглядела с учетом всех пластических операций. Для этого звезда взяла свой снимок и с помощью фотошопа изменила его до неузнаваемости.
Фото: Из профиля Instagram* Безруковой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
«Я увеличила губы, подняла уголки глаз, откорректировала нос, изменила форму подбородка и скул, нанесла татуаж бровей и нарастила ресницы», — резюмировала Ирина.
Безрукова считает: если бы она действительно перенесла подобные манипуляции, то даже самые преданные поклонники не смогли бы ее узнать с экранов ТВ.
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