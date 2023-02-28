«Сделала серьезные процедуры»: Ирина Безрукова перечислила перенесенные пластические операции

Ирина Безрукова и Екатерина Климова считаются главными красавицами отечественного кино. В своем возрасте актрисы прекрасно выглядят и способны дать фору любой молоденькой девушке. Многие пользователи Сети убеждены: знаменитости злоупотребляют посещением пластического хирурга ради вечной красоты. В личном блоге Безрукова откровенно высказалась на эту дискуссионную тему.

Ирина не отрицает: когда-то она действительно колола себе ботокс в лицо, однако подобное увлечение уже в прошлом. Теперь актриса делает только те процедуры, которые направлены на сохранение молодости.

«Иногда встречаю комментарии в социальных сетях, что выгляжу я так хорошо только потому, что это — результат косметических операций. Теперь подобные манипуляции в прошлом, и все мои процедуры направлены не на серьезные изменения во внешности», — высказалась Безрукова.

К слову, экс-супруга известного актера решила пофантазировать и показала, как бы она выглядела с учетом всех пластических операций. Для этого звезда взяла свой снимок и с помощью фотошопа изменила его до неузнаваемости.