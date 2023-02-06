Секрет неожиданного омоложения раскрыт: 45-летняя Екатерина Климова колет в лицо гель из своей крови

Недавно в Москве прошла церемония вручения кинопремии «Золотой орел», на которой появилась Екатерина Климова, изменившаяся до неузнаваемости. Журналисты и поклонники подметили, что 45-летняя актриса неожиданно помолодела. Несколько дней после этого в СМИ обсуждалось, на какие процедуры решилась кинозвезда, и она, наконец, решила раскрыть все секреты.

По признанию Климовой, она не видит ничего плохого в пластической хирургии и косметологии. Если девушка решила, что ей это нужно, то это не должно осуждаться в обществе. Более того, Екатерина считает, что это дело интимное, и об этом не нужно кричать на каждом шагу.

Сама актриса под нож хирурга не ложилась, зато сейчас она много следит за своим питанием и спортом. Также она буквально прописалась в элитной клинике эстетической медицины. Недавно ей там сделали чистку лица и весьма необычную процедуру по омоложению. В шоу «Ты не поверишь!» Климова рассказала, что ей вкололи гель, в состав которого входит плазма из ее собственной крови. Это помогает избавиться от морщин, подтянуть овал лица и освежить его цвет.

Ранее бывший супруг Екатерины Климовой оставил в блоге необычное послание, посвященное ей.