«Подарил банку черной икры»: Ирина Безрукова рассказала об ухаживаниях влиятельного мужчины

После развода Ирины и Сергея Безруковых прошло уже много времени. За этот период мужчина обрел новую семью, а вот личная жизнь его экс-супруги по-прежнему является загадкой. В новом интервью для издания «МК» Ирина откровенно рассказала, свободно ли сейчас ее сердце.

Так, знаменитость сообщила: на данный момент за ней никто не ухаживает. Однако Безрукова не унывает и поэтому составила у себя в голове идеальный образ мужчины. Ей важно, чтобы избранник был хорошим человеком и обладал отменным чувством юмора.

«Нужно, чтобы сердце откликнулось для начала, а потом уже все остальное», — резюмировала Ирина.

При этом актриса не скрывает: ради нее мужчины идут на безумные поступки и совершают дорогие покупки. «Кто-то лез по водосточной трубе, кто-то вставал на колени в снег и кричал всякие приятные слова. Однажды мне подарили банку черной икры», — высказалась звезда.

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