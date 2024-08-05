«Сделала себе подарок»: Ксения Бородина купила квартиру в Москве

41-летняя телеведущая Ксения Бородина заявила, что купила квартиру в Москве. Знаменитость сообщила о новой недвижимости в соцсети.

В личном блоге Ксении появилось фото, на котором она держит ключи на фоне белой стены. Знаменитость лаконично подписала кадр: «2 месяца назад я сделала себе подарок». Таким образом Бородина сообщила о покупке недвижимости. Телеведущая не стала называть ни стоимость квартиры, ни район, в котором она находится. Вместо этого Ксения заявила, что теперь ей предстоит пережить ремонт. Более того, у нее уже состоялась встреча с дизайнером, с которым она обсудила все пожелания по ремонту.

«Планы грандиозные. Все обговорили, теперь впереди много работы. Знали бы вы, как я не люблю ремонт. Но тут надо собраться», — высказалась знаменитость.

Ранее телеведущая Ксения Бородина заявила, что ее не волнует мнение других о ее романе. Бородина состоит в отношениях с участником реалити-шоу Николаем Сердюковым. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что телеведущий Борис Корчевников вышел в свет в Геническе после операции на мозге.