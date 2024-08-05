Телеведущий Борис Корчевников вышел в свет в Геническе после операции на мозге. Об этом сообщает Kp.ru.

Борис Корчевников приехал в Херсонскую область и представил художественный фильм «Мамино письмо». Кинокартина рассказывает о женщинах, сделавших выбор между абортом и рождением ребенка. Главные роли исполнили Ольга Красько, Олеся Железняк, Кристина Новикова.

«В этом кино художественная часть переплетается с документальной: реальные герои переплетены с историей, которую пронзительно играют Ольга Красько, Олеся Железняк, Кристина Новикова, Николай Перминов и другие», — высказался телеведущий.

В фильме есть и документальная часть: настоящие врачи, священники и адвокаты рассказывают о последствиях аборта для женщины.

После премьеры Борис пообщался с поклонниками. Как утверждает источник, он был весел и бодр, хотя совсем недавно перенес операцию на мозге и тяжелую реабилитацию.

Ранее Борис Корчевников признался, что отказался от мечты стать многодетным отцом. Подробности читайте в этой новости.

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