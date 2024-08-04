«Человек плевать хотел, что думают другие»: Ксения Бородина сделала заявление после критики ее романа

Новый роман телеведущей Ксении Бородиной стал предметом активного обсуждения в Сети. Недавно знаменитость призналась, что состоит в отношениях с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым. Однако после этой новости на экс-ведущую «Дома-2» обрушился шквал критики. Ксения Бородина не стала молчать и высказалась в личном блоге на тему личной жизни и сделала заявление.

На днях Ксения Бородина представила подписчикам своего нового возлюбленного. Им стал Николай Сердюков, который принимал участие в шоу «Последний герой. Русский сезон». После этого телеведущая столкнулась с потоком негатива и критики в свой адрес. Многие обвинили ее в чрезмерной демонстрации отношений.

Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» не стала переходить на личности и решила ответить сразу всем недоброжелателям в соцсети. Ксения Бородина отметила, что женщины «боятся разводиться и заводить новые отношения», поскольку «соседка всегда лучше знает, как жить». По мнению знаменитости, каждый человек имеет право сам распоряжаться своей жизнью.

«Нет этого права ни одного человека в мире решать, с кем, когда и как вам будет лучше. Только вы знаете свой путь и это только ваш выбор!» — заявила Ксения Бородина.

Телеведущая поблагодарила подписчиков, которые встали на ее сторону, и дала понять, что «счастлива в моменте» и ей нет дела до мнения других.

«Я читаю директ, спасибо вам всем за колоссальную поддержку. И да, только проработанный человек плевать хотел, что думают другие, он счастлив в моменте… Только глупцы не меняют мнение, не идут за чувствами, не живут как хотят. 3 года тишины, никакой личной жизни, а теперь я буду делать что хочу», — заключила знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что поклонники переживают за новый стремительно развивающийся роман Ксении Бородиной.