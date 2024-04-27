«Сделал это совершенно бесплатно»: Маршал рассказал о помощи его друга Пугачевой

Заслуженный артист России Александр Маршал рассказал, как его близкий товарищ владелец крупнейших в Европе мебельных комплексов «Гранд» и «Три кита» Сергей Зуев помог певице Алле Пугачевой. Его слова приводит aif.ru.

Как признался певец, перед тем как въехать в свой подмосковный замок, Примадонна попросила Зуева предоставить мебель в ее новое жилье.

«Сергей Васильевич полностью обставил замок мебелью и сделал это совершенно бесплатно», — поделился Маршал.

Исполнитель также признался, что, когда вернулся из США в Россию в 1990-е годы, Зуев дал в долг ему порядка 1,5 млн долларов для запуска сольной карьеры. Эту сумму Маршал полностью вернул товарищу через некоторое время, когда карьера пошла в гору.

Ранее мы писали, что шоумен Стас Барецкий собирается организовать в замке Аллы Пугачевой тюрьму для иноагентов.

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