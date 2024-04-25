Псориаз и нейродермит: чем обернулась для Аллы Пугачевой поездка в Чернобыль

Гитарист Александр Левшин, работавший с Аллой Пугачевой, рассказал, что у певицы после поездки в Чернобыль в 1986 году начались серьезные проблемы со здоровьем. Он заверил, что Примадонна после гастролей в «зоне отчуждения» страдала от псориаза и нейродермита. Кроме того, у нее начались проблемы эндокринного характера.

«Через два года у нас умер звукорежиссер, у меня через полгода начался кашель, потом у Аллы начались нейродермит, псориаз и так далее, по-моему, у нее даже в сторону диабета пошло, но это происходило постепенно», — сказал Левшин в беседе с NEWS.ru.

При этом единственным, кто не поехал с Пугачевой в Чернобыль стал Игорь Николаев. В 1986 году он работал у нее клавишником и взял на этот период больничный лист.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла техногенная катастрофа, последствия которой устраняют до сих пор. Уровень радиации в эпицентре в сотни тысяч раз превышал норму. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики.

Концерт Пугачевой в Припяти состоялся практически сразу же после аварии. Певица приехала в поселок, где находилась станция и дала там концерт на девять тысяч человек. Тогда же исполнительница заявила, что у нее начались проблемы с голосом.

Ранее Левшин также рассказал, что Пугачева и остальные артисты не понимали, что реактор излучал радиацию. Некоторые после той поездки заболели и скончались.