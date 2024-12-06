«Сдавайте билеты»: Моргенштерн* заявил об отмене концерта в Казахстане

26-летний рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) отменил концерт в Казахстане и призвал сдать билеты. Артист обратился к поклонникам в соцсети.

7 и 8 декабря у рэпера были запланированы концерты в Алматы и Астане, однако выступления не состоятся. По словам артиста, его не впустили в Казахстан. Из-за этого он призвал поклонников сдать приобретенные билеты.

«Снова привет, Казахстан! Сюрприз не удался, чуда не случилось, поэтому сдавайте билеты! Надеюсь, однажды увидимся», — высказался музыкант.

Ранее психолог Катерина Рублева объяснила, в чем причина неудач Моргенштерна* в личной жизни. Подробности читайте здесь.

Также сообщалось, что Лию Ахеджакову предложили заменить на Лизу Боярскую в «Иронии судьбы». Поводом для обращения стал украинский лозунг, который актриса произнесла на спектакле в Лос-Анджелесе.

*признан иноагентом на территории РФ