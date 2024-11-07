«Есть такая штука — детская позиция»: в чем причина неудач Моргенштерна* в личной жизни
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После громкого развода Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) представил публике Лизу Василенко, назвав ее настоящей любовью. Однако в октябре 2024 года стало известно о расставании пары. Психолог Катерина Рублева считает, что музыкант ведет себя в отношениях «как капризный ребенок». Детская позиция мешает ему построить крепкий союз. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».
«Нет такого понятия «не создан для семьи». То есть человек не рождается с таким геном. Так люди обычно оправдывают свои разрушающие действия. Есть такая штука — детская позиция. Это когда люди, по возрасту достаточно взрослые, впадают в эмоциональные, незрелые реакций: требуют к себе повышенного внимания, обижаются, депрессуют, бесятся, не готовы договариваться, не берут на себя ответственность за отношения и ложно принимают свободу за вседозволенность. Отсюда неизбежные скандалы, измены, интриги и расследования, как бы сказали в желтой прессе», — высказалась психолог.
Катерина Рублева
Психолог
Что с этим делать?
Либо принимать ситуацию такой, какая есть, либо, если у вас другие цели, не вступать в такие отношения. Причем незрелость может проявляться и с другой стороны. Скольким девушкам приходит мысль, что именно с ней он будет другим? Это тоже проявление детской позиции.
«Первый брак рэпера закончились провалом, в котором сам Моргенштерн* и признался: он гулял от жены, неуважительно относился к ее желаниям и не принимал на себя роль надежного, любящего партнера, скорее – капризного ребенка. А характер и сценарии формируются и меняются не за один день. Лиза в итоге не выдержала. Не стоит забывать и о стрессе. По признанию самого музыканта, Лиза стала его спасательным кругом. Переждав внутреннюю бурю, Моргенштерн* стал придерживаться той же стратегии в отношениях, что и с бывшей женой», — резюмировала эксперт.
Катерина Рублева
Психолог
*признан иноагентом на территории РФ