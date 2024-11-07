«Есть такая штука — детская позиция»: в чем причина неудач Моргенштерна* в личной жизни

«Первый брак рэпера закончились провалом, в котором сам Моргенштерн* и признался: он гулял от жены, неуважительно относился к ее желаниям и не принимал на себя роль надежного, любящего партнера, скорее – капризного ребенка. А характер и сценарии формируются и меняются не за один день. Лиза в итоге не выдержала. Не стоит забывать и о стрессе. По признанию самого музыканта, Лиза стала его спасательным кругом. Переждав внутреннюю бурю, Моргенштерн* стал придерживаться той же стратегии в отношениях, что и с бывшей женой», — резюмировала эксперт.