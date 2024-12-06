Лию Ахеджакову предложили заменить на Лизу Боярскую в «Иронии судьбы»

Лию Ахеджакову предложили заменить на Лизу Боярскую в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» с помощью нейросети. С такой инициативой в Министерство культуры обратился Виталий Бородин. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Поводом для обращения стал украинский лозунг, который актриса произнесла на спектакле в Лос-Анджелесе. Бородин считает, что семьям тех, кто сейчас находится на СВО, будет неприятно смотреть на Ахеджакову в культовой новогодней комедии.

Ранее сообщалось, что поддержавшая Украину Ахеджакова владеет домом за 100 млн и квартирой в Москве. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что актриса Татьяна Васильева призвала Лию Ахеджакову убраться на Украину.