«Считают прогрессивной»: почему дочери Глюкозы одобрили ее новый стиль

Глюкоза призналась, что ее дочки в восторге от нового имиджа мамы.

После скандального концерта в Красноярске, который артистка чуть не сорвала, поклонники наблюдает за резкими переменами в ее жизни: от поведения до творчества. Сейчас Наталья Ионова записывает песни в необычных аранжировках и записывает странные видео в различных образах.

Однако не все поклонники певицы остаются довольны ее изменениями в стиле, из-за чего Глюкоза периодически сталкивается с хейтом. Однако артистка стремится лишь к экспериментам, чтобы быть в тренде.

Кроме того, Наталья подчеркнула, что обе дочери хвалят ее за смелость и за новый образ.

«Дочки очень за меня рады. Они говорят: "Мам, какая ты смелая! Как здорово, как круто, что ты не боишься, что ты интересно меняешься и не стоишь на месте!". Вот младшая дочка вообще говорит, мол, в нашем классе все считают тебя такой прогрессивной. Потому что они слушают очень разную музыку, и, конечно, это уже другое поколение... Ты понимаешь, что идешь в правильном направлении», — поделилась певица в шоу «УТРО ТНТ».

По словам Глюкозы, представители творческой профессии должны иногда менять стиль и пробовать себя в новом амплуа, чтобы соответствовать трендам и моде.

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