Удачное решение или заведомый провал? Может ли Глюкоза перезапустить карьеру с новым шоу

Певица Глюкоза анонсировала новое шоу после долгой творческой паузы. За это время артистка сменила имидж и музыкальное направление. Однако не все поклонники оценили имиджевые и творческие эксперименты знаменитости. В свою очередь, продюсер Павел Рудченко убежден, что ребрендинг Глюкозы — это удачное решение, которое поможет напомнить о себе после скандала с выступлением в нетрезвом виде. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти»

«Конечно, чтобы о ней не забыли, чтобы себя как-то монетизировать, Глюкозе необходим перезапуск, особенно с учетом последних негативных событий. Возможно, это правильное решение, определенный ребрендинг. Она не меняет псевдоним, но делает шоу в необычном формате», — высказался Павел.

По мнению продюсера, у певицы есть шанс перезапустить карьеру, если новое шоу пройдет успешно. При этом важна не только реакция публики, но и поведение самой Глюкозы, которая должна доказать свою стабильность после скандала.

«Нужно посмотреть, как публика будет реагировать на эти изменения. Главное, как Глюкоза будет себя вести. От этого зависит, будут ли импресарио ее продавать, будут ли гастроли по регионам. Если она по-прежнему останется нестабильным артистом, то новое шоу ей не поможет», — резюмировал продюсер.