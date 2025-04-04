Певица Клава Кока показала новую прическу, из-за которой проплакала всю ночь. Артистка рассказала о неудачной смене имиджа в соцсети.

Команда Клавы Коки настояла на смене имиджа артистки. Поддавшись на уговоры, певица пришла в салон, чтобы сменить цвет волос и нарастить длину. На создание нового образа ушло 11 часов, однако Клава осталась недовольна результатом.

В первую очередь, ей не понравился русый оттенок волос. Затем она обратила внимание, что ей нарастили кудрявые волосы. По словам знаменитости, она проплакала всю ночь из-за неудавшегося эксперимента. Ситуация оказалась настолько критичной, что певица была готова отменить съемки.

«Я решилась на смену прически и жестко облажалась. Я долго решалась, очень переживала, и по итогу все пошло не так. Всю ночь проплакала из-за новой прически. кажется, я похожа на Леру Ранетку из 2008-го или вообще просто на кого-то похожа, но не на себя», — пожаловалась она.