Счета Сергея Жукова могут заблокировать из-за долга, превышающего млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Постньюс.

По информации источника, артист не погасил выплаты по ИП. На данный момент Жуков должен ФНС 1 млн 96 тыс. рублей. При этом на нем не числится исполнительных производств. Как утверждает Постньюс, в случае несвоевременной оплаты долга Сергею грозит блокировка банковских счетов.

Отмечается, что летом 2025 года певец зарегистрировал товарный знак «Бабайка», под которым планирует выпускать детские игрушки.

Сам Жуков не комментировал новость о долгах.

