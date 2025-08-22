«Могут выйти по месту жительства»: выяснилось, что грозит Глюкозе из-за долга перед ФНС

Стало известно, что у певицы Глюкозы могут арестовать недвижимость из-за долга перед ФНС. Говорилось, что он составляет 262,8 тыс. рублей.

По словам налогового юриста Ярослава Остапенко, в случае непогашения задолженности «последствия будут развиваться стремительно».

«Приставы могут наложить арест на деньги, автомобиль и недвижимость певицы, а также выйти по месту ее жительства, описать находящееся там имущество и при необходимости изъять его», - сказал эксперт изданию «Абзац».

Юрист отметил, что приставы вправе наложить ограничение на выезд певицы за границу. «Абзац» пишет, что счета Глюкозы заморожены в трех банках.

Ранее в августе сообщалось, что муж артистки Александр Чистяков задолжал налоговой почти 15 млн рублей.