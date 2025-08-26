Судебные приставы начали принудительно взыскивать долги с Тимати. Об этом сообщает ТАСС.

Судебные приставы получили материалы дела от одного из московских судов, где рассматривался вопрос о долгах рэпера Тимати за коммунальные платежи. В итоге теперь с музыканта взыщут сумму задолженности принудительно.

О том, сколько именно должен рэпер, не сообщается.

Ранее, в начале августа, Мировой судья Раменского района Москвы вынес в отношении рэпера решение о взыскании задолженности по платежам за капитальный ремонт. Сумму задолженности тогда также не раскрывали.

Напомним, рэпер Тимати уже давно переключил свое внимание с выступлений на бизнес. Так, он владеет ресторанами, магазинами одежды и продюсерским центром.

Ранее мы писали о том, что 42-летний рэпер Тимати запустил продажу франшизы сети кофеен.