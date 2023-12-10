Счета компании режиссера Никиты Михалкова арестовала ФНС
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Налоговая арестовала счета компании ООО «Темино-Лесное» режиссера Никиты Михалкова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Компания с одним зарегистрированным сотрудником в лице генерального директора арендовала 30 тысяч гектаров в Павловском районе Нижегородской области. Чтобы снизить финансовую нагрузку, фирма добилась снижения стоимости платы за данную территорию с четырёх миллионов рублей в год до 366 тысяч рублей.
До этого претензий налоговой к фирме режиссера не было. Однако ведомство арестовало расчетный счет организации в банке.
Ранее налоговая заблокировала счета бара Насти Ивлеевой. Причиной блокировки стало непредоставление компанией налоговой декларации.
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