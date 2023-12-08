17:51, 08 декабря 2023
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Налоговая заблокировала счета бара блогера Насти Ивлеевой
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Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета бара «Блеск», совладелицей которого является блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Об этом пишет издание Super.
По данным источника, ФНС приостановила операции по счетам заведения еще в середине ноября текущего года, однако счета остаются заблокированными до сих пор. Причиной блокировки стало непредоставление компанией налоговой декларации.
Уточняется, что Ивлеевой принадлежит лишь 20% ООО «Блеск», остальные — предпринимателю Александру Пичугину.
Ранее 32-летняя Анастасия Ивлеева рассказала, как похудела на 14 килограммов. По словам звезды, она убрала все вредные перекусы и заменила их овощами.
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