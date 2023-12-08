Налоговая заблокировала счета бара блогера Насти Ивлеевой

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета бара «Блеск», совладелицей которого является блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Об этом пишет издание Super.

По данным источника, ФНС приостановила операции по счетам заведения еще в середине ноября текущего года, однако счета остаются заблокированными до сих пор. Причиной блокировки стало непредоставление компанией налоговой декларации.

Уточняется, что Ивлеевой принадлежит лишь 20% ООО «Блеск», остальные — предпринимателю Александру Пичугину.

Ранее 32-летняя Анастасия Ивлеева рассказала, как похудела на 14 килограммов. По словам звезды, она убрала все вредные перекусы и заменила их овощами.