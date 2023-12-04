Владимир Винокур задолжал налоговой более 500 тысяч рублей, об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Юморист Владимир Винокур должен Федеральной налоговой службе 527 тысяч рублей. При этом сам артист никак не комментирует свою задолженность. Напомним, Винокур является учредителем двух организаций: ООО «Дельта» и Фонда Владимира Винокура в поддержку культуры и искусства. Последняя компания за 2022 год заработала 103 миллиона рублей.

Отметим, что последний раз проблемы с долгами были у юмориста пять лет назад - тогда он вместе с соседями не заплатил за коммунальные услуги порядка 1,5 миллионов рублей. Управляющая компания подавала на артиста в суд.

Ранее мы писали о том, что долг Валерия Меладзе перед налоговой увеличился до 1,7 млн рублей. Артист продолжает зарабатывать на российском бизнесе. У него остался торговый центр, который он пересдает предпринимателям.