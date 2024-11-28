Счета компании Оксаны Самойловой попали под блокировку ФНС. Об этом сообщает aif.ru.

Налоговая приостановила все финансовые операции компании «Фэмэли Фест», которая принадлежит блогерше Оксане Самойловой. Причиной этого послужила несвоевременная подача в ФНС информации об удержанных с сотрудников подоходных налогах. Решение о блокировке счетов вынесли в сентябре 2024 года.

Самойлова также владеет еще одной фирмой — «Айэмспэшел». Однако к ней у налоговой вопросов нет.

Напомним, проблемы с бизнесом у блогерши появились еще этим летом. СМИ сообщали, что Самойлова задолжала налоговой 3,8 миллиона рублей.

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