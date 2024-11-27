Семью Джигана выгнали из арендного дома из-за козы: где теперь живут звезды с четырьмя детьми

Семья рэпера Джигана лишилась арендного жилья из-за козы по кличке Мими. Блогерша Оксана Самойлова рассказала, что из-за этого ей пришлось срочно думать на тему нового дома, и она решила вернуться в старый особняк.

В личном блоге жена артиста призналась, что предполагала такой поворот событий, поэтому несильно удивилась, получив претензии от хозяйки дома.

«Оказалось, что хозяйка не очень-то любит животных. А может, она увидела новости о том, что я хочу высидеть страуса», - поделилась Самойлова.

Чтобы не оставить детей без крыши над головой, Оксана за две недели организовала капитальный ремонт дома, в котором они с семьей жили до переезда. По ее мнению, это было единственное верное решение.

«Все как в тумане. Я просто разрушаю до бетона 70% дома и за 2 недели все там переделываю. Ну так-то можно поздравить нас со старосельем, получается», - рассказала блогерша.

Напомним, что, кроме козы Мими, в семье живут курицы и кролики.

Ранее дочь Оксаны Самойловой попросила маму больше не рожать детей.