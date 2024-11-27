Рэпер Джиган запустил производство своего безалкогольного пива. Об этом сообщает StarHit.

Джиган приехал на Тульский пивзавод, где будет производиться напиток рэпера под названием CHILL King. В окружении прессы муж Оксаны Самойловой запустил производственную линию и попробовал свежее безалкогольное пиво.

Во время дегустации сотрудники завода показали Джигану весь этап производства и дали попробовать солод. Когда именно напиток выйдет в продажу, не сообщается.

Напомним, Джиган женат на Оксане Самойловой. Вместе звездная пара воспитывает четверых детей: Ариелу, Лею, Майю и сына Давида. С недавнего времени в доме семьи живет коза по кличке Мими. Однако сегодня стало известно, что Джигана и Самойлову выселили из арендуемого помещения — в итоге им пришлось возвращаться в свой дом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.