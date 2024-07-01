Счета Хабиба Нурмагомедова арестовали из-за долга перед налоговой службой

Федеральная налоговая служба арестовала счета бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее ФНС закрыла несколько фирм Нурмагомедова - в частности, занимающуюся туризмом ООО «Хикмет тревел» - по причине недостоверных сведений в официальных бумагах, а также счет благотворительного фонда спортсмена.

Выяснилось, что Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе 306 млн рублей - эта сумма подпадает под ст. 199 УК России (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов).

Позднее задолженность увеличилась до 309,7 млн рублей. Тогда ФНС заблокировала счета в двух компаниях троюродного брата Нурмагомедова Умара, а у двоюродного брата бывшего чемпиона UFC Абубакара было ликвидировано две компании.

Ранее в мае стало известно, что Хабиб Нурмагомедов получил паспорт Объединенных Арабских Эмиратов. Гражданство было получено не позднее 2014 года.