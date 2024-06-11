Долг Хабиба Нурмагомедова перед налоговой увеличился до 309,7 млн рублей

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 309,7 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, в мае сумма задолженности 306 млн и за месяц увеличилась на 3,5 млн. В то же время уточняется, что налоговая блокирует счета родственников спортсмена.

Так, ФНС заблокировала счета в двух компаниях троюродного брата Нурмагомедова Умара, долг составил 271 рубль. У двоюродного брата бывшего чемпиона UFC Абубакара — две ликвидированные компании и задолженность в 44 копейки.

При этом у действующего чемпиона UFC Ислама Махачева, которого тренирует Нурмагомедов, отсутствуют долги по налогам. Сам Хабиб пока никак не отреагировал на ситуацию.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Всего боец одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках. Затем он занялся тренерской деятельностью, а в 2022-м его признали лучшим тренером года по версии MMA Junkie.

Ранее сообщалось, что вратарю сборной России Матвею Сафонову запретили выезд из страны из-за долга в 60 млн рублей.