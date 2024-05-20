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Опубликовано 20 мая 2024, 18:21
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Боец ММА Хабиб Нурмагомедов получил паспорт ОАЭ и въезжает по нему в США

Осторожно, новости: Хабиб Нурмагомедов имеет паспорт ОАЭ и въезжает по нему в США.
Боец ММА Хабиб Нурмагомедов получил паспорт ОАЭ и въезжает по нему в США

© AP/Associated Press/East News

У бойца ММА Хабиба Нурмагомедова есть паспорт ОАЭ. Гражданство было получено им не позднее 2014 года – последние 10 лет спортсмен въезжает по дубайскому паспорту в США.

Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

О том, что Нурмагомедов приезжает в США по паспорту ОАЭ, свидетельствуют данные таможенной службы, пишет источник.

Также указывается, что законы ОАЭ требуют отказа от российского гражданства в случае оформления внутреннего паспорта. Утверждается, что боец этого не сделал.

В середине мая Telegram-канал Mash сообщал о долге Нурмагомедова перед ФНС. Он составил более 306 млн рублей. Говорилось, что ведомство заблокировало счета Eagle FC и его благотворительного фонда.

Ранее ведущую Леру Кудрявцеву заподозрили в получении гражданства Румынии. Однако знаменитость опровергла эти сообщения.

Источник фото:AP/Associated Press/East News
Источник:Telegram-канал «Осторожно, новости»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Хабиб Нурмагомедов
паспорт
гражданство