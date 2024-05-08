Счета Инстасамки могут заблокировать из-за неуплаты налогов

Банковские счета певицы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) могут заблокировать из-за долга ФНС в размере 52 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, налоговая служба внимательно отслеживает финансовые отчисления исполнительницы в казну. В предыдущий раз звезда задолжала государству 690 тысяч рублей, тогда ее поместили в список инфоцыган. В настоящий момент Инстасамка проживает в ОАЭ, у ФНС возникли вопросы из-за отсутствия отчислений за рекламные контракты и концерты. Из-за этого, как отмечает Mash, счета артистки могут заблокировать.

Ранее мы писали, что во Владимирской области на Инстасамку подала в суд мебельная компания. Суть иска не разглашается – известно, что относится к категории экономических споров по гражданским правоотношениям.

Также сообщалось, что депутат из Красноярска Вячеслав Дюков намерен запретить концерт Инстасамки на VK Fest.