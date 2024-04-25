Депутат из Красноярска предложил запретить выступление Инстасамки на VK Fest. Об этом он рассказал в соцсети ВКонтакте.

Депутат Горсовета Красноярска Вячеслав Дюков обратился к организаторам предстоящего VK Fest, который пройдет в городе 8 июня. Он предложил отменить выступление сразу нескольких артистов — Инстасамки и Ramil из-за их репертуара.

«Я предложил обратиться к организаторам Фестиваля VK Fest и министру культуры края Зинову А. В. со словами поддержки проведения этого мероприятия, а также с мнением об исключении из состава выступающих Instasamka и Ramil, имеющих в своем репертуаре абсолютно аморальные по содержанию песни, по нашему мнению абсолютно не нужных нашим гражданам», — заявил он.

По словам Дюкова, его поддержали другие однопартийцы, которые готовы поставить подписи под обращением в адрес министра культуры и организаторов. Чиновник пообещал вскоре опубликовать документ в соцсетях.

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