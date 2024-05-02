Производитель мебели подал в суд на Инстасамку

На певицу Инстасамку подали в суд во Владимирской области. Истцом выступил производитель мебели – АО «Прайм».

О поступившем в Арбитражный суд Владимирской области исковом заявлении сообщил сайт aif.ru.

Оно было зарегистрировано 24 апреля. Суть иска не разглашается – известно, что относится к категории экономических споров по гражданским правоотношениям.

Требования, заявленные истцом, не приводятся.

Ранее сообщалось, что предпринимательница Елена Блиновская намерена обратиться в суд с просьбой признать ее банкротом. Кредиторами указывались ФНС и банк ВТБ.

Напомним, блогер находится в СИЗО – она останется под арестом минимум до 26 июля. Задолженность Блиновской оценивается в более чем 1,3 млрд рублей.