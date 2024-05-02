Опубликовано 02 мая 2024, 20:46
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Производитель мебели подал в суд на Инстасамку
© Lomohov Anatoly/East News
На певицу Инстасамку подали в суд во Владимирской области. Истцом выступил производитель мебели – АО «Прайм».
О поступившем в Арбитражный суд Владимирской области исковом заявлении сообщил сайт aif.ru.
Оно было зарегистрировано 24 апреля. Суть иска не разглашается – известно, что относится к категории экономических споров по гражданским правоотношениям.
Требования, заявленные истцом, не приводятся.
Ранее сообщалось, что предпринимательница Елена Блиновская намерена обратиться в суд с просьбой признать ее банкротом. Кредиторами указывались ФНС и банк ВТБ.
Напомним, блогер находится в СИЗО – она останется под арестом минимум до 26 июля. Задолженность Блиновской оценивается в более чем 1,3 млрд рублей.