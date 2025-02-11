«Я бы сжег на костре других»: Прохор Шаляпин заступился за Настю Ивлееву

Прохор Шаляпин вступился за Ивлееву и призвал винить в вечеринке других людей. Об этом он рассказал в шоу «Черное/Белое».

Прохор Шаляпин, который общается с Настей Ивлеевой, вступился за блогершу. Он рассказал, что знаменитость пострадала больше других участников так называемой «голой вечеринки».

«Она добрая, искренняя девочка, которая пострадала, считаю, больше всех. Я сжег бы на костре других людей. Кого? Несложно догадаться, тех, кому за… Ивлеева, она еще молода. В молодости можно прощать такие вещи, которые уже нельзя прощать возрасту», — заявил он.

Шаляпин добавил, что Ивлееву не за что прощать, так как она, по сравнению с другими звездами шоу-бизнеса, адекватна.

«Пора прощать? А за что прощать?! Ты посмотри, какое у нас исчадие ада в шоу-бизнесе. Каждый день эти мартышки, понимаешь, скачут, пляшут, устраивают… Я бы их вообще сослал куда-то копать траншеи!» — рассказал он.

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