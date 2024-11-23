Счастлива вновь оказаться в объятиях: 26-летняя невеста Гуфа забрала его из рехаба

Рэпер Гуф выписался их рехаба, где проходил лечение после дебоша, который он устроил в подмосковном банном комплексе. Однако один раз артист все же покинул стены учреждения, но только ради московского концерта, тогда он обязан был носить электронный браслет, чтобы не совершить побег. Теперь музыкант направляется уже домой в компании своей новоиспеченной невесты.

26-летняя Разият Салахова счастлива наконец снова оказаться в объятиях любимого человека, который теперь будет жить с ней. Девушка подчеркнула, что зависимость Алексея Анохина не сможет помешать их счастливой жизни в браке, так как рэпер уже смог вылечиться. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

Напомним, что во время своего сольного концерта Гуф решил удивить возлюбленную и сделал ей предложение руки и сердца перед всей публикой. Артист разоткровенничался и заявил, что готов к серьезным отношениям и согласен жениться в третий раз. Но дату предстоящей свадьбы звездная пара еще не раскрыла.

Ранее мы писали о том, что Айза-Лилуна Ай высказалась о Гуфе, сделавшем предложение девушке во время концерта.

Также сообщалось, что Гуф не стал отменять зарубежные концерты после установки электронного браслета.