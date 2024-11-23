Подняли настроение: Айза-Лилуна Ай высказалась о Гуфе, сделавшем предложение девушке во время концерта

Айза-Лилуна Ай отреагировала на новость о желании бывшего мужа в третий раз вступить в брак.

Накануне вечером после концерта Гуфа на просторах Интернета распространилось видео, где запечатлен момент предложения руки и сердца, сделанного рэпером своей возлюбленной. Поклонники артиста и его друзья тут же принялись поздравлять пару в социальных сетях, а его бывшая супруга Айза не стала исключением.

Лилуна-Ай позитивно отреагировала на данную новость. Девушка призналась в личном Telegram-канале AIZA-LILUNA, что она наконец-то наткнулась на позитивные и приятные известия, которые подняли ей настроения. Кроме того, блогерша подчеркнула, что еще собирается лично поздравить экс-мужа с его решением узаконить отношения и обсудить произошедшее.

Напомним, что Гуф и Айза поженились в 2008- году, а уже через два года у звездной пары родился сын, которому дали имя Сэм. Однако семья прожила вместе на протяжении шести лет, после чего Лилуна-Ай подала на развод из-за проблем супруга с запрещенными веществами.

Ранее мы писали о том, что после лечения в рехабе Гуф выступил с концертом и сделал два громких заявления со сцены.

Также сообщалось, что живущая на Бали Айза раскрыла, когда вернется в Россию.