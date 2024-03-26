Сценарист «Слова пацана» сообщил о работе над новым проектом

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев сообщил, что работает над новым проектом о высокотехнологичной медицине. Его слова приводит ТАСС.

«Я сейчас работаю над большим проектом про высокотехнологичную медицину — это медицинский процедурал, но с углублением в технологии, то, как именно это делается», — признался сценарист.

По мнению Золотарева, многие современные медицинские сериалы становятся обычной драмой, освещающей жизнь людей в белых халатах. Он же хочет привнести в сюжет немного научной составляющей, чтобы продемонстрировать зрителям высокотехнологичность работы врачей. Золотарев заключил, что гражданам России будет полезно узнать о достижениях индустрии.

Ранее режиссер Алексей Учитель признался, что был против съемок 14-летней дочери в «Слове пацана».

Также мать Леона Кемстача призналась, что ее сыну тяжело от обрушившейся на него славы после съемок в «Слове пацана».