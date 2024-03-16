«Хочется плакать»: мать Пальто из «Слова пацана» заявила, что ее сын лишился детства

Мать Леона Кемстача, сыгравшего роль Пальто в сериале «Слово пацана», призналась, что ее сыну тяжело от обрушившейся на него славы. Об этом она рассказала на YouTube-канале Лолы Шурыгиной.

После выхода на экраны культового сериала Леон Кемстач стал получать много внимания от фанатов, а девушки продолжают осыпать его любовными письмами и подарками.

Несмотря на то, что юноше приятно быть любимцем публики, иногда ему сложно справиться с настойчивыми поклонниками, которые то и дело пытаются снять его на камеру и выложить эти фотографии в интернет.

«Ему тяжело от внимания, тяжело от ответственности. Он даже сейчас говорит: «Я как будто лишился детства». Для меня это боль материнская, мне от этих слов хочется плакать», – поделилась мать молодого актера.

Как утверждает женщина, Леон хочет иногда почувствовать себя простым парнем, а не звездой.

«Я думаю: «Господи, зачем нам это все нужно?» Сын говорит, мол, знаешь, мне хочется просто быть собой, пойти с пацанами, подурачиться, а не быть прицелом чужих камер», – подчеркнула она.

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