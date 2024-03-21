Режиссер Алексей Учитель заявил, что был против съемок дочери в «Слове пацана». Об этом сообщает «Москва 24».

Анна Пересильд, 14-летняя дочь режиссера Алексея Учителя, снялась в сериале «Слово пацана». Девушка исполнила роль Айгуль Ахмеровой. Как рассказал отец девочки, он был против съемок дочери в сериале Крыжовникова.

«Я был против, потому что там есть очень серьезные, жесткие сцены. И мы с мамой (Юлией Пересильд — прим. ред.) были действительно особенно против одной сцены», — заявил он.

Учитель рассказал, что позже все-таки пришел к взаимопониманию с режиссером и позволил дочери сыграть роль.

«Но это испытание для нее было не только актерское — чисто человеческое, потому что прожить надо было», — рассказал он.

При этом Алексей Учитель добавил, что боялся, будто его дочь не справится со «звездной болезнью», которая обрушилась на нее после успеха сериала.

Ранее мы писали о том, что юная возлюбленная Алексея Учителя впервые появилась на публике с дочкой от него.