«Если вы поможете, будем благодарны»: Маргарита Симоньян обратилась к Ольге Бузовой с просьбой

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на пост певицы Ольги Бузовой в соцсетях. Артистка обратилась к жителям Белгорода, чтобы те написали свои просьбы.

В посте Бузовой говорилось: «Не бойтесь и не стесняйтесь просить о помощи. Это нормально! Мы все бываем в трудной ситуации. Мы все едины, когда у нас горе. Белгород».

Людям предлагалось написать в специальном окошечке, что необходимо.

Симоньян разместила скриншот обращения Бузовой и рассказала в своем Telegram-канале: «Ольга, я с начала регулярных обстрелов Шебекино ежедневно оплачиваю билеты и съемную квартиру какой-нибудь белгородской семье. Таких обращений очень много. Мы с вами не знакомы, но, если вы поможете, возьмете какую-то часть на себя, все мы будем очень благодарны».

По мнению Симоньян, таким образом можно помочь большему числу семей.

Ранее главный редактор RT обещала помочь силовикам, которые остановили машину с террористами, расстрелявшими зрителей в «Крокус Сити Холле». Она, в частности, готова закрыть их кредиты и ипотеки.