СБУ объявила в розыск Карена Шахназарова, Дмитрия Певцова и Таисию Повалий. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, Шахназарова объявили в розыск в июле 2024 года, Певцова — в феврале того же года, Повалий — в марте. Им предъявлены обвинения в «поддержке действий РФ», а также по другим статьям. Кроме того, знаменитости внесены в базу «Миротворца».

Также источник утверждает, что в 2024 году было принято решение о конфискации имущества у Таисии, прав на песни и лишении ее государственных наград. Прокуратура Винницкой области Украины направила дело певицы в суд.

В феврале 2025 года Певцов был заочно приговорен к 10 годам лишения свободы. Вместе с Повалий его включили в санкционные списки Украины.

Ранее Никита Михалков отреагировал на объявление его в розыск на Украине. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что глава ФПБК Виталий Бородин назвал «абсурдом» возвращение Манижи в Россию. Ее заметили в Москве на тайной встрече с поклонниками.