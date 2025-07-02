Глава ФПБК Виталий Бородин назвал «абсурдом» возвращение певицы Манижи в Россию

Глава ФПБК Виталий Бородин назвал «абсурдом» возвращение Манижи в Россию. Виталий отреагировал на приезд певицы в Telegram-канале.

После начала СВО певица уехала из России. Затем артистка неоднозначно высказалась о теракте в «Крокусе». Несмотря на это, выяснилось, что Манижа вернулась в страну: певицу заметили в Москве на тайной встрече с поклонниками. Виталий Бородин осудил поступок артистки и назвал его «абсурдом».

«Манижа, которая открыто и некрасиво обвинила Россию за СВО, Манижа, которая оскорбила русских женщин на Евровидении, вернулась в Москву и уже начала выступать. Самый настоящий абсурд», — высказался Бородин.

Также Виталий напомнил, что певицу поддерживает Алла Пугачева, которая уехала из страны, осудив россиян.

Сама Манижа не комментировала свое возвращение.

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