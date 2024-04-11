«Сбитый летчик»: в России просят забыть про Аллу Пугачеву

Активист Виталий Бородин назвал 74-летнюю певицу Аллу Пугачеву «сбитым летчиком». Глава ФПБК высказался о скандале с певицей в Telegram-канале.

В личном блоге Бородин обратился к журналистам, которые распространяют новости о Пугачевой. Виталий отметил, что в Сети обсуждают тур певицы, съемки фильма о ней и признание ее иноагентом. По мнению активиста, в России есть артисты, которые достойны внимания больше, чем Пугачева.

«Не пишите про нее в СМИ, она уже «сбитый летчик». У нас есть про кого писать, есть достойные артисты, которые постоянно находятся в зоне СВО и принимают участие в жизни страны», — высказался глава ФПБК.

Виталий считает, что про Пугачеву пора забыть, так как люди устали ее обсуждать.

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