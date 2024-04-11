Певица Кристина Орбакайте проводит время в Париже вместе с мужем Земцовым

Певица Кристина Орбакайте проводит время в Париже вместе с мужем Михаилом Земцовым. Артистка поделилась семейными фото в соцсети.

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов отправились в романтическое путешествие. Пара выбрала для отдыха Париж. В личном блоге певицы появились кадры, на которых они запечатлены на берегу Сены.

Примечательно, что супруги уехали из США после скандала из-за высоких цен на концерт Кристины.

Напомним, что карьера Орбакайте переживает не лучшие времена. В начале 2024 года певица столкнулась с массовой отменой концертов в России. Чтобы исправить финансовое положение, Кристина отправится в гастрольный тур за рубежом во второй половине 2024 года.