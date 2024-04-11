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Опубликовано 11 апреля 2024, 12:11
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Певица Кристина Орбакайте проводит время в Париже вместе с мужем Земцовым

Певица Кристина Орбакайте проводит время в Париже вместе с мужем Земцовым

© Starface.ru

Певица Кристина Орбакайте проводит время в Париже вместе с мужем Михаилом Земцовым. Артистка поделилась семейными фото в соцсети.

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов отправились в романтическое путешествие. Пара выбрала для отдыха Париж. В личном блоге певицы появились кадры, на которых они запечатлены на берегу Сены.

Примечательно, что супруги уехали из США после скандала из-за высоких цен на концерт Кристины.

Напомним, что карьера Орбакайте переживает не лучшие времена. В начале 2024 года певица столкнулась с массовой отменой концертов в России. Чтобы исправить финансовое положение, Кристина отправится в гастрольный тур за рубежом во второй половине 2024 года.

Певица Кристина Орбакайте проводит время в Париже вместе с мужем Земцовым

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что происходит с карьерой Кристины Орбакайте. Подробности смотрите в этом материале.

Также мы писали о том, что журналистка Ксения Собчак потеряла на ресторане «Ветер» 18 млн рублей. Ксения открыла бизнес в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
Кристина Орбакайте
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