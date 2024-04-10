Новость о жильцах оказалась обманом: что скрывают Галкин* и Пугачева о замке в Грязи

За замком Аллы Пугачевой в Грязи присматривают охранники за 150 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Kp.ru.

Не так давно Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) поделился откровением о замке в Подмосковье. По словам Максима, недвижимость не пустует: там поселились новые жильцы и выращивают на приусадебном участке овощи. Знакомые артиста уличили его в обмане и рассказали, что на самом деле происходит с замком в Грязи.

Как выяснилось, в замке никто не проживает. В нем настроена система «умного дома», чтобы «ни у кого не возникло соблазна проникнуть на территорию».

«В замке вечером зажигается в окнах свет, там настроена система «умного дома», чтобы создавалось впечатление, что в особняке кто-то живет», — заявили инсайдеры.

Знакомые Максима добавили, что за домом приглядывают два охранника. Они получают не менее 150 тысяч рублей в месяц. Иногда за замком ухаживает садовник. Его услуги оцениваются в 70 тысяч рублей.

Ранее в окружении Аллы Пугачевой заявили о ее планах вернуться в Россию летом 2024 года. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что внука Аллы Пугачевой воспитывает ее водитель Игорь Польшиков в Грязи.

*признан иноагентом на территории РФ