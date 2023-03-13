Сбежавший из России Никита Пресняков показал фото в машине и заявил о своем возвращении

Внимание публики давно приковано к семье Аллы Пугачевой. Известно, что сама артистка год назад обосновалась в Израиле и, кажется, возвращаться в РФ не собирается. Кроме того, ее дочь Орбакайте и внук Пресняков также проживают в другой стране. 31-летний Никита в качестве пристанища выбрал Америку. Там молодой человек по-прежнему занимается музыкой и ради этого даже сменил себе сценический псевдоним. Пресняков довольно редко выходит на связь с подписчиками, однако на этот раз он сделал заявление, взбудоражившее не только его поклонников, но сотрудников СМИ.

Так, в личном блоге певец опубликовал фотографию из машины. По снимку заметно, что Никита мчится на автомобиле по ночному городу. Куда и зачем он едет — артист не стал уточнять, зато он интригующе написал: «Я возвращаюсь». После подобного высказывания журналисты предположили, что таким способом внук Аллы Борисовны намекнул на скорый приезд в Россию. Правда, это всего лишь домыслы, которые сам Пресняков по-прежнему не комментирует.

Совсем недавно по Сети распространился слух о том, что Примадонна отечественной эстрады была вынуждена уехать в Израиль из-за серьезной болезни. Подобное сообщение крайне обеспокоило всех поклонников ее творчества, поэтому журналисты связались с Никитой и выяснили состояние его звездной бабушки. Молодой человек не стал отрицать новость о заболевании Аллы Борисовны и назвал то, что может ей помочь в сложившейся ситуации. Высказывание Преснякова читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой пользователи Сети выразили беспокойство за судьбу еще одного внука Пугачевой. Всех интересует вопрос, куда пропал Дени Байсаров. Подробности читайте в этой статье.