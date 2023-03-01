«Это будет самым лучшим»: что может помочь Пугачевой после новости о ее болезни

Алла Пугачева уже долгое время не живет в России. Вместе со своей семьей артистка обосновалась в Израиле и, кажется, возвращаться в РФ не планирует. Несмотря на это, знаменитость остается самой обсуждаемой персоной в нашей стране. Совсем недавно появилась новость о том, что Примадонна отечественной эстрады была вынуждена уехать из-за серьезной болезни. Подобное сообщение крайне обеспокоило всех неравнодушных к творчеству певицы, поэтому журналисты предприняли попытку связаться с ее внуком и выяснить состояние Аллы Борисовны.

Так, в беседе с изданием «КП» Никита Пресняков был немногословен. Молодой человек не стал подтверждать новость о болезни звездной бабушки, но при этом он и не сделал никакого опровержения. Вместо всех подробностей певец произнес: «Самым лучшим в данной ситуации с вашей стороны будет, если вы не станете ее беспокоить. Будьте человечными».

После подобного высказывания Пресняков удалил всю переписку с журналистом и заблокировал его контакт.

К слову, комментарий Никиты вызвал еще больше опасений у поклонников Аллы Борисовны за ее здоровье.

Ранее мы писали о том, что с Пугачевой произошел неприятный инцидент в Израиле. По информации СМИ, дом артистки ограбили на 38 миллионов рублей. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Павел Прилучный с сожалением заговорил о своем прошлом. Что именно печалит 35-летнего актера — смотрите здесь.