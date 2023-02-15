Сделал заявление и пропал: что стало с 24-летним внуком Аллы Пугачевой

Алла Пугачева уже долгое время не проживает в России, однако она по-прежнему является обсуждаемой персоной в нашей стране. Всех интересует не только судьба певицы, но и всех членов ее семьи. Наибольшие опасения вызывает 24-летний внук Аллы Борисовны, который таинственным образом исчез.

Осенью 2022 года Дени Байсаров оставил в социальной сети следующее послание: «У меня все хорошо, я дома, наслаждаюсь осенью в Москве». Это был последний раз, когда юноша выходил на связь: с тех пор о нем ничего не было слышно. Подписчики уверены, что внук Пугачевой так же, как и остальное его семейство, эмигрировал.

Напомним, что Кристина Орбакайте давно находится в Америке, перебрался в США и Никита Пресняков, а сама Примадонна отечественной эстрады обосновалась в Израиле. Если слухи об эмиграции Дени подтвердятся, то получится следующее: все родственники Аллы Борисовны переехали заграницу.

Ранее Никита Пресняков впервые высказался о своей жизни в другой стране. Подробности читайте в этой статье.