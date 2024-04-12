Сбежавший из России Даня Милохин высмеял призыв в армию

Уехавший из России блогер Даня Милохин высказался о призыве в армию. Об этом он заявил во время прямого эфира в соцсетях.

На вопрос подписчиков, когда знаменитость собирается в армию, находящийся в Таиланде Милохин ответил: «Думаю, послезавтра, наверное».

В ходе трансляции блогер находился в компании своего тренера по боксу Зорика Степаняна, который поддержал шутки подопечного по поводу призыва.

«Да-да. Мы сейчас сапоги купим здесь и побежим... До Тулы», – поиронизировал боксер, предложив Милохину взять в качестве оружия бамбук.

Звезда, в свою очередь, положительно воспринял эту идею. Он подчеркнул, что в таком образе будет похож на самурая. Милохин также уточнил, что в настоящий момент боится возвращаться в Россию, поскольку считает, что после этого его не выпустят за границу.

9 апреля стало известно, что Дане Милохину пришла по последнему месту регистрации повестка в армию в связи с весенним призывом.

Позднее Милохина потребовали объявить в розыск из-за уклонения от службы.