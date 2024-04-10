Блогера Даню Милохина потребовали объявить в розыск из-за уклонения от службы
© Starface.ru
Блогера Даню Милохина потребовали объявить в розыск из-за уклонения от службы. Об этом сообщает Абзац.
Накануне стало известно, что блогеру Дане Милохину пришла очередная повестка от военкомата. Однако в пункт призыва блогер вряд ли явится — сейчас он живет в Таиланде, а последний его визит в Россию был в сентябре 2023 года.
Общественное движение «Сорок сороков» обратилось в Военный комиссариат Московской области с просьбой объявить в розыск тиктокера Даню Милохина. Соответствующее заявление оказалось в распоряжении журналистов.
«Милохин Данила Вячеславович уклоняется от постановки на воинский учёт по месту регистрации в городе Красногорске. Прошу организовать розыск Милохина Данилы Вячеславовича 2001 года рождения с целью постановки на воинский учёт», — сказано в обращении.
До этого Милохину уже присылали несколько повесток в военкомат, однако все они были проигнорированы тиктокером.
Ранее мы писали о том, что отец Дани Милохина отреагировал на новую повестку сыну.