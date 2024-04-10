Блогера Даню Милохина потребовали объявить в розыск из-за уклонения от службы. Об этом сообщает Абзац.

Накануне стало известно, что блогеру Дане Милохину пришла очередная повестка от военкомата. Однако в пункт призыва блогер вряд ли явится — сейчас он живет в Таиланде, а последний его визит в Россию был в сентябре 2023 года.

Общественное движение «Сорок сороков» обратилось в Военный комиссариат Московской области с просьбой объявить в розыск тиктокера Даню Милохина. Соответствующее заявление оказалось в распоряжении журналистов.

«Милохин Данила Вячеславович уклоняется от постановки на воинский учёт по месту регистрации в городе Красногорске. Прошу организовать розыск Милохина Данилы Вячеславовича 2001 года рождения с целью постановки на воинский учёт», — сказано в обращении.

До этого Милохину уже присылали несколько повесток в военкомат, однако все они были проигнорированы тиктокером.

Ранее мы писали о том, что отец Дани Милохина отреагировал на новую повестку сыну.