Блогеру Дане Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом

Блогеру Дане Милохину пришла по последнему месту регистрации повестка в армию в связи с весенним призывом. Она была направлено в TikTok-хаус, в котором до 2022 года состоял артист, но потом его оттуда выгнали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, это уже не первый раз, когда Даню пытаются призвать в армию. Первая повестка на его имя была отправлена в октябре в Анапу, где раньше жил тиктокер. Отец Милохина отказался ее подписывать.

Чтобы отправить блогера служить, теперь подключилось Подмосковье. Новую повестку доставили сотрудники красногорского военкомата. Однако получить ее Даня не может, так как, насколько известно, сейчас находится в Таиланде и возвращаться в Россию не собирается.

Напомним, что артист прилетал в Москву ненадолго несколько месяцев назад. Но довольно быстро ему пришлось взять билет на самолет обратно в Дубай. Дело в том, что ему стали угрожать армией, поэтому Милохин решил не рисковать.

К слову, на данный момент Даня отошел от музыкальной карьеры и стал развивать спортивную. Он много тренируется, боксирует и даже участвует в боях, в которых побеждает. Во многом ему помогает его нынешний друг – рэпер Моргенштерн*(Признан иноагентом на территории РФ).

Ранее Даня Милохин назвал условие для поединка с рэпером Macan.

*(Признан иноагентом на территории РФ).