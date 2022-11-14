Сбежавшие из России Моргенштерн* и Андрей Макаревич* задолжали государству почти миллион рублей

После начала СВО на Украине Россию покинули многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Теперь они налаживают связи за границей и стараются завлечь иностранную публику. Правда, концерты стали реже, да и ценник на выступления сильно упал. Плюс ко всему стало известно, что некоторые артисты накопили немаленькие долги на родине.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (*признан иноагентом на территории РФ) сейчас живет в Израиле и планирует выступать в США. В попытках заработать певец организовывает десятки концертов и частные вечеринки. Вместе с коллективом за тур по Штатам он должен получить примерно 50 тысяч евро.

Но, как выяснилось, некоторую сумму из заработанных денег артист должен будет отдать государству. Макаревич *задолжал по налогам на доходы физических лиц 137 тысяч рублей. И если фронтмену «Машины времени» повезло с относительно небольшой цифрой, то репер Моргенштерн (*признан иноагентом на территории РФ) должен почти миллион.

Как известно, сейчас скандальный исполнитель находится в ОАЭ. Там он зарабатывает втрое меньше, чем на концертах и выпуске треков в России. Примерный заработок артиста сейчас 30 тысяч долларов. И из них он должен 886 тысяч рублей отдать государству.

Большая сумма долга набежала у репера из двух платежей. Первая - 681 тысяча за налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. И вторая - 205 тысяч за просрочку платежей.

Причем заплатить обоим музыкантам, даже находясь за пределами России, все равно придется. Звездный адвокат Андрей Алешкин отметил, что они по-прежнему остаются гражданами Российской Федерации, а значит, обязаны платить налоги. В случае отказа деньги будут взысканы Налоговой службой через суд.